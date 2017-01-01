Мужчина погиб при пожаре на Белоусова

При пожаре, который потушили в Петербурге буквально за час до нового года, погиб мужчина.

Об этом сегодня сообщает ГУ МЧС по городу. Напомним, 31 декабря в 22:10 спасатели отправились на улицу Белоусова, 10 (Кировский район). Там горела двухкомнатная квартира. С возгоранием справились в 22:48. Сегодня стало известно, что при пожаре погиб человек.

"Огонь унес жизнь мужчины 1975 года рождения. Что послужило причиной пожара предстоит выяснить дознавателям", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по Петербургу также добавили, что за новогоднюю ночь пожарно-спасательные подразделения совершили 119 выездов. При этом в ведомстве охарактеризовали ночь на 1 января как "довольно спокойную".