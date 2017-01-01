В Петербурге нашли тело «Отелло» из Тихвина

Утром 1 января 2017 года оперативники Красносельского района Петербурга посоветовали своим коллегам в полиции Тихвина прекратить розыск 35-летнего коммерсанта Алексея Германова. По данным «Фонтанки», с 22 декабря его разыскивали за жестокое и необычное (хотя это и не процессуальный термин) убийство жены.

По информации нашего издания, 22 декабря в квартире дома в Тихвине Ленинградской области полицейские обнаружили труп 31-летней Натальи Германовой. Женщина была убита четырьмя ножевыми ударами, сделанными четырьмя разными ножами, два из которых остались в теле.

В квартире находился семилетний сын Германовых, которого отец после убийства супруги привез к теще. После чего, не объясняя, что произошло, уехал. Еще в те дни полицейские Тихвина установили по камерам на дорогах, что «Форд Фокус» подозреваемого въехал в Петербург. Далее розыск Германова был затруднен тем, что он выключил свой мобильный телефон.

Однако к вечеру 31 декабря сотрудники УМВД по Красносельскому району были вынуждены выехать на место падения неизвестного мужчины. Его тело обнаружили перед парадной дома. Было установлено, что он упал с 11-го этажа. Рядом с телом на асфальте было написано белой краской «I love you».

Подробности об "Отелло" из Тихвина, о его благополучной семье вы можете прочитать у наших коллег на 47news. Фотографии, найденные журналистами, лишь подчеркивают абсурд этого ужаса.