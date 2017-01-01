В РФ запретили производство пива в пластиковой таре

В России вступил в силу закон об ограничении производства и продажи пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.

Согласно законопроекту, производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра прекращается с 1 января 2017 года, а с 1 июля запрещается и розничная продажа такой продукции.

За производство и продажу алкоголя в пластиковой таре юридических лиц будут наказывать штрафами от 300 до 500 тысяч рублей, должностные лица, нарушившие запрет, заплатят от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон был принят Госдумой в июне 2016 года.