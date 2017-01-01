Трамп в новогоднем поздравлении пообещал вернуть величие Америке

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом и пообещал после вступления в должность начать работу над возвращением величия стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«С Новым годом и благословений вам всем. С нетерпением жду прекрасного и полного процветания 2017 года, когда мы вместе начнем делать Америку великой снова», — написал Трамп.

«Сделаем Америку великой снова» (Make America great again) — лозунг, который Трамп широко использовал во время своей президентской кампании.

Ранее республиканец также поздравил с Новым годом своих недоброжелателей. «С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также тех, кто боролся против меня и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать. Люблю!» — написал Трамп.

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года. Главной соперницей Трампа была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Она обошла республиканца по количеству поданных голосов, однако уступила по числу голосов выборщиков. Победа 70-летнего миллиардера стала для многих неожиданной, поскольку большинство социологических служб накануне голосования предсказывали победу бывшей главе госдепартамента США.