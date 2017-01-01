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01.01.2017 14:27
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Долги по налогам, ЖКХ и связи спишут принудительно

В 2017 году завершится период, когда долги можно было накапливать. Процедура их списания со счетов должника будет почти автоматической.

Теперь в перечне долгов, которые можно списать посредством ускоренной процедуры, задолженности по ЖКХ, налогам и связи.

Верховный суд разъяснил порядок принудительного списания долгов граждан по услугам ЖКХ, связи и по налогам. Теперь суды принимают такие решения без вызова сторон в пятидневный срок, а с учетом не очень надежной Почты России должник может пропустить 10-дневный срок обжалования или вовсе узнать о списании уже по факту. При этом, чтобы вернуть деньги за пределами срока обжалования, придется пройти через общую процедуру судебного производства — с подачей иска и явкой на судебное заседание.

Верховный суд 27 декабря издал постановление, разъясняющее ускоренную процедуру принудительного списания долгов граждан перед государством. Сама процедура вступила в силу в июле 2016 года, с поправками в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы (ФЗ-45 от 2 марта 2016 года). Поправки расширяют перечень оснований, по которым может быть вынесен судебный приказ — аналог исполнительного листа, который суд принимает в течение пяти дней без вызова сторон. Теперь такие приказы могут выноситься по долгам граждан за услуги ЖКХ, по налогам и услугам связи, причем срок этих долгов составляет три года.

Согласно разъяснению Верховного суда, управляющие компании и сотовые операторы смогут взыскать сумму долга с пенями, но не более 400 тыс. рублей, а налоговая служба — не более 100 тыс. рублей. Если долг превышает эти значения, взыскание должно вестись по обычным правилам судебного производства (а не по упрощенной схеме). Должнику дается 10 дней с момента получения копии судебного приказа, чтобы обжаловать его. В противном случае деньги спишутся с его карточки или банковского счета.

Чтобы обжаловать приказ, нужно направить в суд, который его вынес, заявление с возражениями и приложенными документами. Если должник получил копию приказа слишком поздно, он может обжаловать его за пределами 10-дневного срока, но в таком случае нужно доказать невозможность его обжалования в разрешенный период, например, приложив копию конверта с отметкой даты получения.

Как сообщила «Фонтанке» совладелица банка «СИАБ» Галина Ванчикова, судебные приказы о взыскании долгов граждан уже начали приходить в банки. «Схема простая. Если взыскатель знает, в каком банке лежат деньги должника, он направляет судебный приказ в кредитную организацию. Если нет — обращается к приставам, которые делают запрос сразу во множество банков и выясняют, где у должника есть счета. Банк обязан неукоснительно исполнять судебный приказ, за исключением случаев, когда в нем есть ошибки, например, в имени или отчестве. Банк не обязан, конечно, проверять подлинность документа, но мы всегда перезваниваем приставу и выясняем, действительно ли был выпущен приказ. Так как, к сожалению, в этой сфере немало мошенников», — сказала она.

В банке «Александровский» отмечают, что уточнения Верховного суда никаких принципиальных изменений в процедуру списания не привнесли. Суть изменений — в ускорении процедуры. «Если раньше для взыскания долгов по налогам, штрафам или алиментам нужно было подавать на должника в суд, и разбирательство занимало длительное время, то теперь суд в ускоренном порядке без вызова сторон рассматривает документы и удовлетворяет требования истца судебным приказом. Далее копии судебного приказа направляется должнику и в банк», — говорит начальник управления сопровождения розничных продуктов «Александровского» Майя Мурашова.

По ее словам, банк имеет право без распоряжения клиента списать деньги для взыскания долгов. При этом кредитная организация не обязана информировать клиента о списании в момент проведения самой операции, но может по требованию клиента предоставить выписку по счету со всеми операциями, включая списание задолженности, говорит Мурашова. Но как показывает практика, банки часто уведомляют клиентов о принудительном списании посредством СМС, добавляет глава юротдела по вопросам ЖКХ юридической компании «ГК Димарт» Артем Колчин.

Иногда поиски приставов не приводят к списанию долга. «Фонтанке» известны случаи, когда, например, по штрафу ГИБДД приставы блокируют карту в Сбербанке, на которой нет денег, но карточка в ВТБ24 с деньгами остается нетронутой. Это связано с тем, что приставы, которые зачастую загружены работой, не всегда решают разыскивать счета и вместо этого просто направляют свое постановление об аресте в самый крупный банк страны. При этом даже в течение года после оплаты штрафа, арест с карты снят не был, поэтому клиенту пришлось лично брать у приставов приказ об отмене постановления и привозить его в банк.

Такая же неразбериха может коснуться и судебных приказов. По словам заместителя гендиректора по юридическим вопросам АНО «Экспертный центр Консультант» Сергея Воронина, приставы могут не искать способов для снятия денег, а лишь установить блокировку и отчитаться о выполненном деле. «Это весьма противоречиво по отношению к гражданам, и как в дальнейшем будет развиваться правоприменительная практика, пока сказать трудно», — отмечает он.

Само по себе право принудительного списания долгов государство получило еще в 2007 году. Однако у приставов не хватало сил на огромное количество мелких долгов граждан, да и банки неохотно шли на сотрудничество с приставами. Кредитные организации часто отказывали приставам из-за ошибок в оформлении документов, говорит Сергей Воронин. Но в 2011 году приставы разработали типовое соглашение с кредитными организациями, которое позволяет обмениваться информацией в электронном виде.

«Теперь банки и приставы могут обмениваться информацией c помощью специально разработанной программы через выделенный интернет-канал с использованием специального криптошлюза — устройства для защиты данных, которое соответствует требованиям ФСБ, и электронной подписи. Все это позволило облегчить работу по сбору долгов с граждан. Это типовое соглашение о сотрудничестве с ФССП Сбербанк подписал еще в декабре 2011 года. Подобная система вскоре заработает и в ВТБ24», — говорит Воронин.

Теперь можно говорить о том, что в государстве завершается период, когда долги можно было накапливать и когда их взыскание становилось большой проблемой. Но сейчас непонятно, в каких случаях списания недопустимы, отмечает Воронин. Ведь обратно деньги можно вернуть только через суд и спустя длительное время. Если деньги были предоставлены на лечение, для реабилитации или на подобные цели, то недопустимо их блокировать или списывать.

«По моему мнению, нужно установить определенный минимум средств, который не подлежит списанию. Допустим 30% — это потолок для списания со счета. И в путешествиях, например, пока гражданин находится вне страны, списывать средства нельзя. Также [необходимо сделать] чтобы нельзя было списывать средства с пенсий, заработных плат, пособий, если иное не оговорено законом, а также на тот период, когда человек находится в больнице», — считает он.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»


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