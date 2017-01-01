Пятидневный младенец тяжело травмирован при падении с дивана в петербургской квартире

В Петербурге оставленный без присмотра младенец упал с дивана и получил тяжелые повреждения. Родители почти сутки думали, что обойдется.

Как стало известно "Фонтанке", около часа дня 31 декабря в квартиру на Кондратьевском проспекте, 70, была вызвана бригада детской скорой помощи. У родителей вызвало тревогу состояние здоровья сына пяти дней от роду.

Тревоги были небеспочвенны. В детскую больницу им. Раухфуса младенца доставили с переломом теменной кости черепа, очаговой травмой мозга и его ушибом. Состояние оценивалось как тяжелое.

Отец ребенка пояснил, что травмы могли быть получены почти сутки назад. Вечером 30-го ребенок по недосмотру упал с дивана. Родители надеялись, что обойдется.