Гость забил хозяина квартиры табуреткой в Петербурге

В Петербурге СК возбудил уголовное дело за убийство табуреткой в квартире, которая начала отмечать Новый год заблаговременно.

Как стало известно "Фонтанке", поздно вечером 30 декабря на улице Кораблестроителей, 29, был задержан 57-летний мужчина. Он пришел в гости для проводов старого года. При подведении итогов у гостя и 42-летнего хозяина возникли непримиримые разногласия. Первым табурет успел взять гость, а оппонент оказался в роли жертвы. От ударов по голове и телу хозяин умер.

Драка вышла шумной. Приехала полиция. Подозреваемый был на месте. Он задержан.