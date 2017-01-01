Свидание вслепую закончилось двойным изнасилованием в Петербурге

Предновогодняя романтика в Петербурге закончилась для взрослой женщины и девушки-подростка изнасилованием. Они пришли в гости к мужчине, которого никогда не видели.

Как стало известно "Фонтанке", накануне, 31 декабря, в полицию Кировского района пришли 16-летняя девушка и 35-летняя женщина. Их сплотила беда. В соцсети обе имели несчастье познакомиться с мужчиной в возрасте 29 лет, уроженцем Бурятии, живущим в съемной квартире на бульваре Новаторов.

30 декабря на свидание были приглашены сразу обе. И, кажется, их не обрадовало предложение нового опыта. Сопротивление гостей было, как следует из жалоб в полицию, подавлено хозяйским ножом. Под его угрозой женщина и девушка подверглись изнасилованию. Кроме того, от них требовалось по 50 000 рублей.

Подозреваемый задержан. Новогоднюю ночь он встретил в качестве подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности.