Фура с пьяным водителем загорелась в Пушкине

В Петербурге грузовой автомобиль загорелся с находящимся в кабине водителем. Он госпитализирован с ожогами и нетрезвый.

Как стало известно "Фонтанке", информация о возгорании фуры на Поселковой улице в Пушкинском районе поступила около трех часов утра 1 января. В кабине находился водитель. Ему удалось выбраться, но не без последствий. У мужчины обожжены пламенем спина, кисти, лоб.

"Скорая" доставила водителя в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где ему диагностировали еще и алкогольное опьянение.