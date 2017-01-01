После новогодних гуляний из центра Петербурга вывезли более 160 кубов мусора

Более 160 кубометров мусора вывезли с Дворцовой площади, Невского проспекта, со Стрелки и других площадок в центре Петербурга после новогодних гуляний.

«В Центральном районе в уборке было задействовано 157 человек. Работали 132 единицы техники, в том числе 4 пылесоса», – сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Напомним, накануне праздника дорожники, пользуясь необычайно теплой декабрьской погодой, вымыли Дворцовую площадь, Стрелку, центральные набережные и т.д.