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01.01.2017 12:33

После новогодних гуляний из центра Петербурга вывезли более 160 кубов мусора

Более 160 кубометров мусора вывезли с Дворцовой площади, Невского проспекта, со Стрелки и других площадок в центре Петербурга после новогодних гуляний.

«В Центральном районе в уборке было задействовано 157 человек. Работали 132 единицы техники, в том числе 4 пылесоса», – сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Напомним, накануне праздника дорожники, пользуясь необычайно теплой декабрьской погодой, вымыли Дворцовую площадь, Стрелку, центральные набережные и т.д.

 

 


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