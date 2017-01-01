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01.01.2017 12:23

В Индонезии сгорел паром - 23 человека погибли

По меньшей мере, 23 человека погибли после того, как паром, на котором находилось порядка 100 человек, загорелся неподалеку от Джакарты, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на представителя властей.

Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов архипелага Округа Тысячи Островов. Представитель местных служб Сепли Мадрето сообщил телеканалу MetroTV, что более 10 пострадавших были доставлены в больницы. Он также отметил, что огонь охватил половину судна.

Источник: РИА Новости


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Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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