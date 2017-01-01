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01.01.2017 12:12

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — приводит пресс-служба слова Путина.

Как отмечается, президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Источник: РИА Новости


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