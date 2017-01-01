Пока родители в Петербурге резали салаты, трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига

Трехлетний мальчик в Петербурге отравился жидкостью для розжига. Его родители увлеклись подготовкой к застолью.

Как стало известно "Фонтанке", в 5-й детской больнице Петербурга Новый год начался со спасения ребенка 2013 года рождения. Его в тяжелом состоянии доставили вечером 31 декабря из квартиры на улице Корнея Чуковского с острым отравлением.

Родители мальчика пояснили, что он, оставшись без присмотра, нашел жидкость для розжига и выпил.

Жизнь ребенка в настоящее время вне опасности.