Петербурженка вместо застолья попала в больницу после встречи с разбойником

Сумка с 15 000 рублей едва не стоила жизни петербургской пенсионерке. Пожилая женщина вместо новогоднего застолья попала в больницу. Злоумышленник задержан.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено около пяти вечера 31 декабря.

"У дома №11 по улице Турбинной 41-летний гражданин металлическим предметом ударил по голове 65-летнюю женщину и пытался похитить сумку с 15 тысячами рублей, но был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", – рассказали в главке.

Женщину госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.