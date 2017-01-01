Не допущенный на Московский вокзал мужчина заявил о заложенной в терминале бомбе

В первый день наступившего года взрывотехники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии обследовали Московский вокзал Петербурга.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 1 января в правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестный, позвонив в полицию по телефону, заявил о заминировании Московского вокзала.

"В 08.55 группа взрывотехников ОМОН Росгвардии выехала для обследования вокзала и прилегающей территории. Совместно с полицейскими УТ МВД по СЗФО специалисты провели осмотр помещений вокзала и его прилегающей территории. Около 10.10 проверка была закончена, подозрительных, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", – отметили в ведомстве.

Эвакуировать пассажиров не стали.

Как оказалось, о бомбе заявил мужчина, которого не пустили в зал ожидания – "он имел очень грязную и дурнопахнущую одежду и при этом был сильно пьян". Нетрезвый гражданин не ограничился угрозами охранникам, а набрал "02" и сообщил о заминировании вокзала. Личность хулигана устанавливается.