В дагестанском поселке введен режим КТО - там разыскивают боевиков

Режим контртеррористической операции введен в дагестанском поселке Ярыксу Новолакского района в связи с поиском боевиков, сообщил представитель оперативного штаба по республике.

«В 2.15 мск начальником Управления ФСБ России по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ населенного пункта Ярыксу Новолакского района», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ведется поиск боевиков и их пособников, отметил он.

Ранее стало известно, что в другом селе этого же района, Яман-су, ликвидировали двух боевиков. При перестрелке были ранены несколько силовиков.