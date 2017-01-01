Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации».

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — заявил Порошенко под приветственные крики и аплодисменты присутствовавших.

Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Пользователи высказывают мнение, что «сейчас начнется зачистка» информационного пространства, в том числе страницы украинского президента в Facebook, где была выложена видеозапись. Некоторые пользователи называют это «оговоркой по Фрейду», другие строят предположения, с чем это может быть связано.

«Это заявление претендует стать сенсацией прошедшего года», — написала одна из украинских пользователей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.