В Дагестане ликвидировали двух боевиков

Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана, ранены силовики, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий правоохранителями был заблокирован частный дом, в котором укрывалась группа боевиков. Боевики отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам. В ходе боя они были ликвидированы», — сказал источник.

Он отметил, что, по предварительным данным, ликвидированы двое боевиков. Кроме того, ранения получили несколько силовиков.