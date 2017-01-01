Финансовую организацию на Лиговском под новый год оставили без выручки

Полиция Центрального района Петербурга расследует новогодний грабеж.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 31 декабря в 10 утра грабитель появился на пороге офиса одной из финансовых организаций на Лиговском проспекте.

Он выхватил из рук менеджера 10 тысяч рублей выручки и убежал.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», – заявили в пресс-службе ведомства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.