Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как спасались от террориста

Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как они спасались от террориста, устроившего беспорядочную стрельбу на новогодней вечеринке.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

«Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу», — сообщила агентству «Ассошиэйтед Пресс» Синем Уяник. Она добавила, что ее супруг был ранен при нападении.

«Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине», — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.

«Они сказали, что погибли 35 – 40 человек, но, вероятно, их больше, потому что, когда я шел, я видел, как люди идут прямо по телам», — приводит слова спортсмена агентство «Франс Пресс».

Газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства сообщила о ликвидации нападавшего, но официального подтверждения этой информации не поступало.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

В Твиттере появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на клуб. Видео из блога Actu17