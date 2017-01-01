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01.01.2017 10:38

В России выросли ставки акцизов на табак

Ставки акцизов на табак в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Ставка акциза на сигареты в 2017 году составит 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2123 рублей за тысячу штук, в 2018 году, по плану Минфина, он увеличится до 1718 рублей плюс 14,5% (но не менее 2335 рублей), в 2019 году — 1890 рублей плюс 14,5% (но не менее 2568 рублей).

Ставка на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный в 2017 году составит 2520 рублей за килограмм, в 2018 году увеличится до 2772 рублей, а в 2019 году — до 3050 рублей.

В перечень подакцизных товаров в Новом году также включаются электронные сигареты, которые ранее вообще не облагались акцизом. Теперь ставка акциза для них составляет 40 рублей за 1 штуку в 2017 году, вырастет до 44 рублей в 2018 году, и до 48 рублей — в 2019 году. Жидкости для электронных сигарет облагаются по ставке 10 рублей за миллилитр в 2017 году, и 11 и 12 рублей за миллилитр соответственно в два следующих года.

С 2017 года вводится акциз на нагревательный табак, который используется в электронных курительных устройствах. Ставка для него в 2017 году составит 4800 рублей за килограмм, и вырастет до 5280 и 5808 рублей за килограмм соответственно в 2018 и 2019 годах.

Повышение акцизов на табак, по оценке Минфина России, приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, за три года — на 27%.

 

 

Источник: РИА Новости


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