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01.01.2017 10:20
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В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт

В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт.

Как сообщает РИА Новости, в ночном клубе Reina, по данным СМИ, неизвестные в костюмах Санта-Клауса открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Правда, у властей города другая версия: они утверждают, что действовал одиночка.

Под пулями погибли 39 человек, 69 получили ранения. К данной минуте опознан 21 человек, почти все из них – иностранцы. По предварительным данным, среди жертв теракта нет россиян. Что касается раненых, то информация еще уточняется.

 

 


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