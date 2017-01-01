В ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершен теракт

В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт.

Как сообщает РИА Новости, в ночном клубе Reina, по данным СМИ, неизвестные в костюмах Санта-Клауса открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Правда, у властей города другая версия: они утверждают, что действовал одиночка.

Под пулями погибли 39 человек, 69 получили ранения. К данной минуте опознан 21 человек, почти все из них – иностранцы. По предварительным данным, среди жертв теракта нет россиян. Что касается раненых, то информация еще уточняется.