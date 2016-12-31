В Петербурге потушили еще один квартирный пожар

Еще один квартирный пожар – как минимум, третий за предновогодний вечер – потушили в Петербурге. И снова в Кировском районе города, сообщает ГУ МЧС по городу.

За два часа до нового года, в 22:10, огнеборцев вызвали на улицу Белоусова, 10. Пожар произошел в двухкомнатной квартире.

"Горела обстановка на площади 5 кв. метров", – отметили в пресс-службе ведомства.

Сведения о пострадавших уточняются.

В 22:48 пожар ликвидирован.

На месте работало 5 расчетов.

Напомним, что ранее пожарные потушили еще одну квартиру в Кировском районе – на Дачном проспекте. А самый сложный за вечер пожар произошел на улице Ломоносова – там горела квартира на площади 50 квадратных метров.