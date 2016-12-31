Возгорание на Ломоносова полностью ликвидировали спустя три часа

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Ломоносова, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

"В 22:54 пожар ликвидирован, – говорится в сообщении ведомства. – Сведения о пострадавших уточняются".

Напомним, информация о возгорании поступила 31 декабря в 19:23. Пожару в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. На месте работали 15 единиц техники, 78 человек личного состава.

В 20:26 огонь локализовали, сняв повышенный номер сложности.

Площадь пожара, который тушили в итоге больше трех часов, составила 50 кв. метров. Из здания было эвакуировано 8 человек.

Очевидцы утверждают, что причиной пожара, предположительно, стал фейерверк. Однако в ГУ МЧС по Петербургу эту информацию не подтверждают.