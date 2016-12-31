Причиной пожара в доме на Ломоносова, предположительно, стал фейерверк

Причиной пожара в доме на улице Ломоносова в центре Петербурга, предположительно, стал фейерверк.

Как сообщили "Фонтанке" очевидцы, вечером 31 декабря на Пяти углах задымились, а потом вспыхнули открытым пламенем окна квартиры на одном из верхних этажей жилого дома.

"Кто-то пускал фейерверки, и один попал в окно", – уточнили читатели.

Пиротехническую версию пожара ГУ МЧС по Петербургу не подтверждает:

"Горит квартира на четвертом этаже дома по улице Ломоносова, 28", – сообщили в ведомстве, добавив, что из дома эвакуировано 8 человек.

Горящий дом выходит окнами на улицы Ломоносова и Рубинштейна.

Напомним, информация о возгорании поступила в 19:23. Пожар тушат по повышенному номеру сложности 1-бис. На месте работают 15 единиц техники, 78 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

По данным очевидцев, улица Ломоносова перекрыта.





