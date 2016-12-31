На Ломоносова тушат пожар по повышенному номеру сложности
Серьезный пожар произошел в центре Петербурга вечером 31 декабря.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 19:23 поступила заявка о возгорании на улице Ломоносова, 28.
"По предварительной информации, в пятиэтажном жилом доме на четвертом этаже горит квартира. Площадь пожара уточняется", – отметили в ведомстве.
С возгоранием борются по повышенному номеру сложности – 1-бис.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
На месте работают 15 единиц техники, 78 человек личного состава.
По данным очевидцев, улица Ломоносова перекрыта.