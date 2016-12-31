Еще
19:25 31.12.2016
Пришлите свою новость!
19:20
Спецборт прибыл в Вашингтон за высылаемыми из Штатов российскими дипломатами
19:00
В новогоднюю ночь в Ленобласти подморозит и пройдет мокрый снег
18:58
На Котина горела квартира
18:41
Ингушетия активизирует работу по адаптации к мирной жизни боевиков, воевавших в Сирии
18:25
Порошенко вместе с американскими сенаторами приехал в Донбасс
18:10
В промзоне у "Московских ворот" тушили пожар
18:02
Врачи: Здоровью избитого Мирзаева ничего не угрожает
17:46
Воры с кувалдой опустошили терминал на Парнасе
17:35
Более 6,5 тысячи жителей Крыма могут встретить новый год без света
17:19
Глава МОК пообещал в 2017 г. новые санкции в отношении России
17:01
В Нижнем Новгороде изъяли стеклоомыватель с 540-кратным превышением содержания метанола
16:43
Главы МИД Ирана и Сирии обсудили перемирие
16:28
Повар обварился бульоном в петербургском гипермаркете
16:13
Путин: Год был непростым, но трудности сплотили нас
16:00
Петербург моют перед новогодней ночью
15:53
Дома на КИМа получат тепло к Новому году
15:46
Медведев пожелал россиянам осуществления заветной мечты
15:32
В Анкаре задержали 8 боевиков ИГ за подготовку новогоднего теракта
15:17
Итальянского дирижера уволили после сообщения детям, что Деда Мороза не существует
15:02
Поклонская поздравила россиян стихотворением
14:44
МЧС РФ подарило Сирии аэромобильный госпиталь
14:29
МИД РФ: Есть все предпосылки для вывода российско-американских отношений из тупика
14:19
СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии
14:00
Главный синоптик Петербурга: 2016-й стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений
13:49
Управделами построит жилье для Верховного суда за 6,2 млрд рублей
13:47
Итоги телевизионного года 2016: Драки, сериалы, Шнуров и Познер
13:39
МИД: Трамп - не кандидат Москвы
13:28
Захарова назвала решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
13:18
Раненного в Москве бойца Мирзаева прооперировали
13:07
В Башкирии двое пожарных погибли, спасая в горящем доме женщину
12:57
В последний день года ИГ устроило теракт в Багдаде, унесший 28 жизней
12:28
В компании «Крок инкорпорейтед» ответили на претензии ФАС о препятствовании проверки
12:18
Полиция не дала провести крестный ход памяти Распутина в Пушкине
12:05
Почти 100 бригад «Ленэнерго» будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники
11:54
Расcтроенный проигрышем Карлсен убежал с церемонии награждения Карякина
11:44
"Нафтогаз Украины" нашел деньги на два отопительных сезона
11:33
Полиция нашла налетчиков на баню в Автово
11:23
В Красном Соколе убийство не помешало застолью
11:12
В Иркутске отменен режим ЧС, связанный с массовыми отравлениями «Боярышником»
11:02
В Москве избили и обстреляли бойца Расула Мирзаева
10:54
Труп восьмиклассника с пакетом на голове нашли в Петербурге
10:46
Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
10:38
Трамп посмеялся над освещением CNN и NBC News очередного российско-американского обострения
10:30
Власти США заявили о кибератаке русских хакеров на электросети
10:22
Из-за сильного ветра в Петербурге частично закрыли дамбу
10:14
В Петербурге горел Lexus и еще три машины
10:06
Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу
04:38
В Эрмитаже восстановили музыкальные люстры
01:38
Песков назвал «дебилов» Лаврова «козлами»
01:28
Новый год встретят на Дворцовой и на Невском
00:30
Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане
00:02
За 2016 год в мире были убиты 93 журналиста
30/12
Мировые цены на нефть снижаются
30/12
Трамп о решении Путина не высылать дипломатов США: Я всегда знал, что он очень умный
30/12
Дежурные поликлиники и травмпункты 31 декабря
30/12
В Минсвязи опровергли выдачу электронных паспортов с 2017 года
30/12
Фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады в Сочи
30/12
Кержаков отделался чаевыми за выезд на встречку
30/12
Шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу
30/12
В Домодедово и Шереметьево задерживаются более 50 рейсов
30/12
СМИ: В Грозном прошел митинг, участников которого призвали отказаться от кровной мести
30/12
Минюст РФ внес информационно-аналитический центр «СОВА» в список НКО-иноагентов
30/12
ФАС возбудила дело против подразделения Lenovo
30/12
Fitch понизило рейтинг украинского Приватбанка до дефолта
30/12
Рубль дешевеет на последних торгах года
30/12
СМИ сообщают об экстренной госпитализации Константина Райкина
30/12
«Фонтанка» за 60 секунд: 30 декабря
30/12
«Ленэнерго»: Мы выполнили поручение президента и получим прибыль 5,7 млрд рублей
30/12
На конкурс по строительству Верховного суда за 29,5 млрд заявились сочинцы
30/12
Жену греческого посла в Рио заподозрили в организации его убийства
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
31.12.2016 19:20

Спецборт прибыл в Вашингтон за высылаемыми из Штатов российскими дипломатами

Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы, сказал представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.

По его словам, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Ранее в администрации президента России сообщали, что для вывоза российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ.

Источник: РИА Новости

Справка:

29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Спецборт прибыл в Вашингтон за высылаемыми из Штатов российскими дипломатами
Ингушетия активизирует работу по адаптации к мирной жизни боевиков, воевавших в Сирии
Порошенко вместе с американскими сенаторами приехал в Донбасс
В Нижнем Новгороде изъяли стеклоомыватель с 540-кратным превышением содержания метанола
Главы МИД Ирана и Сирии обсудили перемирие
Итальянского дирижера уволили после сообщения детям, что Деда Мороза не существует
Поклонская поздравила россиян стихотворением
МЧС РФ подарило Сирии аэромобильный госпиталь
СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии
В последний день года ИГ устроило теракт в Багдаде, унесший 28 жизней
С новым законом
Голосуй-не голосуй
Историк Никита Ломагин: «Каннибалы и преступники в блокаду дневников не вели»
«Выходные в офлайне — это роскошь»
Пытки светской России
Искусство оказывает паллиативную помощь
Как в Боголюбове хотели света и лишились презервативов
"У них в отношениях серьезный мороз"
Шанс на нормальную жизнь
Как убивали Распутина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу

Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й

Фото: Сергей Коньков / ДП

Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане

"Ланчбокс": Кошерный хумус — таки получилось!

Как наши предки предсказывали будущее?

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.