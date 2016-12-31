Спецборт прибыл в Вашингтон за высылаемыми из Штатов российскими дипломатами

Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы, сказал представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.

По его словам, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Ранее в администрации президента России сообщали, что для вывоза российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ.