Ингушетия активизирует работу по адаптации к мирной жизни боевиков, воевавших в Сирии

Власти Ингушетии намерены активизировать работу по возвращению к мирной жизни уроженцев республики, воевавших на стороне боевиков в Сирии, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

«Власти Ингушетии вместе с Советом безопасности и силовыми структурами будут рассматривать возможность вернуть к мирной жизни через адаптационную комиссию ребят из Ингушетии, оказавшихся в Сирии на стороне оппозиционных войск или террористов ИГИЛ (организация, запрещенная в России)", — написал Евкуров 31 декабря в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Глава Ингушетии отметил, что к нему часто обращаются родители и просят помочь им вернуть детей, которые оказались жертвами опытных идеологов-вербовщиков.

«Искренне жалко этих родителей и их излишне доверчивых детей, решивших, что чужие дяди лучше, чем свои родители. Поэтому в рамках закона будем делать все возможное, чтобы оказать помощь тем, кто осознал пагубность своих действий и хочет вернуться к мирной жизни. Хорошие они или плохие — они жители республики, и мы постараемся минимизировать наказание, которое они понесут», — подчеркнул он.

По мнению Евкурова, данный фактор является действенной профилактикой терроризма и экстремизма. «Мы не первый год работаем с этими механизмами противодействия экстремистской идеологии, и они достаточно эффективно способствуют сокращению числа молодых людей, ушедших или желающих уйти в террористические организации», — отметил глава Ингушетии.

По данным Совета безопасности региона, более 90 жителей Ингушетии участвуют в военных действиях в Сирии на стороне боевиков. Комиссия по адаптации сумела вернуть к мирной жизни четырех человек из этого списка. Всего с 2011 года к мирной жизни были адаптированы более 70 участников бандподполья.