Порошенко вместе с американскими сенаторами приехал в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко с американскими сенаторами прибыл на командный пункт украинских войск в Широкино в Донецкой области, чтобы поздравить их с Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Президент с американскими сенаторами прибыл в командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом», – написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнил Порошенко в своем Twitter, в Широкино его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.