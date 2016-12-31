Порошенко вместе с американскими сенаторами приехал в Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко с американскими сенаторами прибыл на командный пункт украинских войск в Широкино в Донецкой области, чтобы поздравить их с Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
«Президент с американскими сенаторами прибыл в командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом», – написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.
Как уточнил Порошенко в своем Twitter, в Широкино его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.
Источник: РИА Новости
Справка:
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.