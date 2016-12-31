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31.12.2016 17:46

Воры с кувалдой опустошили терминал на Парнасе

В Петербурге преступники разнесли в клочья терминал оплаты. До купюроприемника с деньгами они проложили путь кувалдой.

Как стало известно "Фонтанке", в пятом часу утра 30 декабря два человека отжали пластиковую дверь магазина "Улыбка радуги" на улице Федора Абрамова, 15, и кувалдой и металлическим ломом выломали дверцу терминала оплаты Петербургского Социального Коммерческого банка. Они добрались до купюроприемника с деньгами и успели убежать до приезда охраны, то есть уложились в десять минут.

Сумма похищенных денег уточняется.

 

 


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