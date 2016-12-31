Более 6,5 тысячи жителей Крыма могут встретить новый год без света

Более 6,5 тысячи жителей Крыма остались без электроснабжения в последний день уходящего года из-за плохой погоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах республики Крым. По состоянию на 12:00, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично. Без электроэнергии 6531 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что в пятницу, 30 декабря, около 28 тысяч человек в Крыму из-за ветра и снега остались без электроснабжения. Непогода лишила электричества жителей городов Судак и Джанкой, а также 88 населенных пунктов Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. К утру субботы энергетики Крыма восстановили энергоснабжение.