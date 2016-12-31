Глава МОК пообещал в 2017 г. новые санкции в отношении России

Международный олимпийский комитет примет меры в 2017 году после изучения доклада главы комиссии WADA Ричарда Макларена. Глава МОК Томас Бах назвал данные этого доклада «шокирующими».

Бах заявил, что в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе.

«Самая последняя угроза возникла после шокирующего доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях», — цитирует Баха официальный сайт комитета.

Ричард Макларен обнародовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года. Это расследование касалось манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. По утверждению Макларена, несколько десятков проб российских спортсменов были вскрыты и, возможно, подменены.

После публикации доклада МОК объявил о расследовании в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Также свои расследования начали международные спортивные федерации.

На данный момент о временном отстранении российских спортсменов объявили федерации бобслея и скелетона, лыжного спорта и биатлона. Всего отстранены от участия в международных соревнованиях 12 человек.

На данный момент известны имена шести лыжников, которые были отстранены от участия в соревнованиях на основании этого доклада. Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова подтвердили свое отстранение. Из них медали в Сочи завоевали Легков и Вылегжанин — Легков стал олимпийским чемпионом, Вылегжанин завоевал три серебра.

Федерации бобслея и скелетона и биатлона не назвали имен дисквалифицированных спортсменов. По сведениям La Gazzetta Dello Sport, Международный союз биатлонистов ведет расследование в отношении Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые в общей сложности завоевали в Сочи три серебра.

«Р-Спорт» сообщил о том, что в число отстраненных скелетонистов попали Александр Третьяков и Елена Никитина, которые завоевали, соответственно, золото и бронзу на Олимпиаде 2014 года.

Кроме того, La Gazzetta Dello Sport сообщила, что в число подозреваемых попали фигуристы Ксения Столбова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова. В случае если подозрения будут доказаны, сборная России может лишиться командного золота в фигурном катании, а также золота, завоеванного Сотниковой в женском турнире.