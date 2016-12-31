В Нижнем Новгороде изъяли стеклоомыватель с 540-кратным превышением содержания метанола

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области изъяли из продажи в местных магазинах стеклоомывающую жидкость, содержание метанола в которой превышает допустимые значения в 540 раз, говорится в сообщении ведомства.

Специалисты службы провели 107 проверок в объектах розничной торговли — магазинах, аптеках, торговых павильонах, в ходе которых изъяли некачественную спиртсодержащую непищевую продукцию.

После лабораторного исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» выяснилось, что в стеклоомывающей жидкости «Nord Wind» Glass Cleaner-30 содержание метилового спирта в 540 раз превышает допустимые значения.

«Изготовитель продукции — ООО ТД «ВымпелТорг», г. Москва, ул. Летниковская,10, стр. 5, дата изготовления на маркировке 09.2016 года», — поясняется в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что, по данным судмедэкспертизы, употребление метанола стало причиной гибели 74 человек из 77, отравившихся в Иркутске.