Повар обварился бульоном в петербургском гипермаркете
Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают сотрудника гипермаркета "Лента" после несчастного случая на производстве. Мужчина получил тяжелейшие ожоги от бульона.
Как стало известно "Фонтанке", около пяти вечера 30 декабря в НИИ скорой помощи из "Ленты" на Обводном канале доставили 28-летнего петербуржца. Ему диагностировали термический ожог кипятком трети головы. Также сильнейшие повреждения получили руки, шея, спина. Пациент помещен в отделение ожоговой реанимации.
Пострадавший получил травмы на работе. На него упала кастрюля бульона.