Петербург моют перед новогодней ночью

Дорожники Петербурга моют город перед новогодней ночью.

Как сообщили в комитете по благоустройству, теплая и влажная погода последних декабрьских дней позволила дорожным предприятиям помыть дороги, тротуары и остановочные павильоны прямо накануне праздничной ночи. Получив прогноз об устойчиво положительных температурах 30 и 31 декабря, дорожники начали использовать для уборки воду.

«Так, специалисты предприятия «Центр» вымыли Дворцовую площадь и набережные после массового мероприятия – прогремевшего вчера вечером салюта в честь окончания Года кино – подготовив главную городскую площадку к самой яркой ночи», – отметили в ведомстве.

Все работы с водой будут закончены сегодня ночью, так как в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание.

Также специалисты готовы к пиковой нагрузке предстоящей ночью. Только на Дворцовой площади, Невском проспекте, стрелке Васильевского острова и других площадках в центре города будут работать в общей сложности более 150 человек. Всего же в уборке города в ночь на 1 января будут заняты более 500 работников ручного труда.

Дворникам поставлена задача завершить уборку праздничных площадок во всех районах города к девяти утра.