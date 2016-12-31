Медведев пожелал россиянам осуществления заветной мечты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, пожелал счастья, здоровья, любви и согласия. Видеообращение размещено 31 декабря на сайте кабинета министров.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» – говорится в видеообращении.

Премьер-министр также отметил, что верит, что в наступающем году «осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будут любовь и согласие».