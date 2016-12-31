Итальянского дирижера уволили после сообщения детям, что Деда Мороза не существует

Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует, сообщает телеканал RaiNews24.

Инцидент произошел вечером 29 декабря в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen).

По окончании представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: «Вообще-то, Деда Мороза не существует».

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.