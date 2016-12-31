МЧС РФ подарило Сирии аэромобильный госпиталь

МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что аэромобильный госпиталь был передан в дар сирийской стороне по поручению президента России Владимира Путина.

Госпиталь был передан вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами.

Акт о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.

«Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Романов.

Зиад аль Хай Джаха поблагодарил специалистов МЧС за помощь, которую они оказали сирийцам.