МЧС РФ подарило Сирии аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что аэромобильный госпиталь был передан в дар сирийской стороне по поручению президента России Владимира Путина.
Госпиталь был передан вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами.
Акт о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.
«Надеемся, что это будет весомым вкладом в дело оказания медицинской помощи Сирии и в дело защиты населения этой страны от чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Романов.
Зиад аль Хай Джаха поблагодарил специалистов МЧС за помощь, которую они оказали сирийцам.
Источник: "Газета.ру"