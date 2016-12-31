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31.12.2016 14:29

МИД РФ: Есть все предпосылки для вывода российско-американских отношений из тупика

Есть все предпосылки для того, чтобы выйти из того тупика, в который привела российско-американские отношения нынешняя администрация США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что даже с прежней командой США, которая «абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам», российские власти работали и «пытались нащупать те точки, по которым можно вести диалог, хотя были готовы к большему, полноформатному сотрудничеству».

«Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать. Блокировка работы приводит к еще большему осложнению отношений. Поэтому как говорили, так и продолжаем говорить: работать будем с любой командой. Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА Новости

Справка:

США 29 декабря ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками российской разведки».

В Кремле уже расценили такие действия как акт «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить», а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.


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