МИД РФ: Есть все предпосылки для вывода российско-американских отношений из тупика

Есть все предпосылки для того, чтобы выйти из того тупика, в который привела российско-американские отношения нынешняя администрация США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что даже с прежней командой США, которая «абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам», российские власти работали и «пытались нащупать те точки, по которым можно вести диалог, хотя были готовы к большему, полноформатному сотрудничеству».

«Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать. Блокировка работы приводит к еще большему осложнению отношений. Поэтому как говорили, так и продолжаем говорить: работать будем с любой командой. Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.