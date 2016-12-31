СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии
Сирийский информационный портал Al Masdar сообщил, что российские ВКС в Сирии нанесли 31 декабря серию ударов по путям поставок нефти группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили несколько автоцистерн, принадлежавших террористам.
Официальных комментариев Минобороны РФ пока нет.
СМИ утверждает, что бомбардировки ВКС начались ночью по маршруту поставок нефти ИГ между восточной частью провинции Хомс и Раккой, сирийской «столицей» террористов. По данным портала, несколько автоцистерн ИГ в нефтяных районах Сухана и Арак уничтожены.
Утром акцент ударов ВКС сместился на районы к западу от Пальмиры, утверждает Al Masdar, ссылаясь на военный источник на сирийской авиабазе T-4.
Источник: РИА Новости
Справка:
В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления ИГ. Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.
Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России и других странах).