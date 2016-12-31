СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии

Сирийский информационный портал Al Masdar сообщил, что российские ВКС в Сирии нанесли 31 декабря серию ударов по путям поставок нефти группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили несколько автоцистерн, принадлежавших террористам.

Официальных комментариев Минобороны РФ пока нет.

СМИ утверждает, что бомбардировки ВКС начались ночью по маршруту поставок нефти ИГ между восточной частью провинции Хомс и Раккой, сирийской «столицей» террористов. По данным портала, несколько автоцистерн ИГ в нефтяных районах Сухана и Арак уничтожены.

Утром акцент ударов ВКС сместился на районы к западу от Пальмиры, утверждает Al Masdar, ссылаясь на военный источник на сирийской авиабазе T-4.