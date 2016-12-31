Главный синоптик Петербурга: 2016-й стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Уходящий год для Петербурга был самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Такой вывод сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В этот рекорд не вошли данные за 31 декабря. Прошедшие вчера дожди уже позволили превысить прошлый экстремум – 2012 года.

"Теперь 2016 год стал самым дождливым в Санкт-Петербурге с начала регулярных инструментальных наблюдений (1881 г.)", – написал Колесов на своей странице в Facebook.

Отметим, что, по прогнозам, и в новогоднюю ночь в Северной столице возможны дожди: температура будет держаться в районе 5 градусов тепла.