Управделами построит жилье для Верховного суда за 6,2 млрд рублей

ФГУП «Строительное объединение», входящее в структуру управделами президента, объявило тендер на строительство жилья для работников Верховного суда и судебного департамента. До конца сентября 2019 года на Малой Неве в Петербурге появится комплекс на 600 квартир.

Комплекс Верховного суда появится на проспекте Добролюбова, 14, Петроградской стороны, на месте снесенного института «Прикладная химия». В него войдут четыре жилых дома высотой 7 – 8 этажей. Они образуют замкнутый закрытый двор, под корпусами расположится подземная стоянка на 436 машин.

Судьи будут проживать в квартирах площадью от 48 до 110 кв. метров. Каждая десятая квартира в комплексе – четырехкомнатная.

Участники тендера должны будут предъявить комиссии лицензию ФСБ на допуск к гостайне. Итоги тендера подведут 25 января.

Также в начале года выберут и подрядчика для строительства зданий суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана. На этот тендер стоимостью 29,5 млрд уже заявилось три компании.

