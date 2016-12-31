МИД: Трамп - не кандидат Москвы

Утверждения Вашингтона, что Москва сделала ставку на избранного президента США Дональда Трампа и что это «ее кандидат», не соответствуют действительности.

Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Утверждения американского истеблишмента о том, что Россия поставила на Трампа и это ее кандидат, — это как раз один из элементов информационной войны. Это же не так», — сказала российский дипломат.

По ее словам, после того, как определились два основных кандидата — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, — «стало очевидно, что один из кандидатов полностью построил свою кампанию на антироссийской риторике». «Не было пророссийских кандидатов, был один русофобский кандидат. Если говорить о внешнеполитическом курсе демократов и Хиллари Клинтон, то все, о чем они говорили в контексте международных отношений, так или иначе было связано с демонизацией России. Поэтому придумывать, что Россия поддерживала, симпатизировала, а тем более радовалась победе своего кандидата, — это просто не понимать или, наоборот, очень хорошо понимать суть того, что происходило, пытаясь выдать черное за белое», — подчеркнула Захарова.

«Конечно, невозможно было бы радоваться победе человека, который провозгласил своей основной мишенью в международных делах низвержение России. Но даже при этом раскладе победа Клинтон была бы воспринята в качестве выбора американского народа», — пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.