Захарова назвала решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить Дональду Трампу за его победу на выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в настоящее время «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда».
«Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», — отметила Захарова, приведя в пример решение о поставках тяжелых вооружений сирийской оппозиции.
Источник: РБК
Справка:
29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».