Захарова назвала решения Белого дома попыткой отомстить Трампу

В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить Дональду Трампу за его победу на выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда».

«Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», — отметила Захарова, приведя в пример решение о поставках тяжелых вооружений сирийской оппозиции.