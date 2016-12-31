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31.12.2016 14:00
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Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем

Клиенты ресторана «Бали» с видом на Елагин остров избиты за показанный суровым охранникам язык и «борзые» взгляды. Сверх счета в программу новогоднего корпоратива включены сломанные носы.
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Коллаж "Фонтанка"/PressFoto

Полиция Приморского района проверяет персонал ресторана «Бали» на осадненные костяшки пальцев. Причиной тому – гематомные лица клиентов после новогоднего корпоратива. Заказанный за 226 тысяч вечер предполагал запеченного лосося и диджея, но вечер запомнится иными деталями.

Типография Aptrade выбрала для новогоднего корпоратива 28 декабря ресторан «Бали» на Савушкина, 98. Заплатила 226 тысяч. 

Празднующим подавали рыбное плато, холодец, террин из индейки, тальяту с картофелем Айдахо, запеченного лосося.

«Кроме нас, в зале присутствовали лица кавказской национальности и спортивного телосложения. С другими сотрудниками ресторана они, как казалось, были на короткой ноге и производили впечатление охранников», – говорят типографские работники.

Гости пили, официанты разносили, а эти двое сидели у барной стойки и высматривали – так, по меньшей мере, виделось отдыхающим со стороны.

Сотрудник типографии Даниил Корнев пояснил «Фонтанке», что первая искорка агрессии мелькнула при его походе покурить. Он бросил взгляд на парочку и услышал:

«Че так борзо смотришь?»

Даниил, по его словам, литературно объяснил, что злобы не имеет. Да и откуда ей взяться, ведь корпоратив располагает к доброте. И вроде бы даже мужчины пожали друг другу руки.

Ближе к полуночи, как теперь уже смутно вспоминает вспухшей головой Даниил, между ним и давешней парочкой снова состоялся обмен взглядами, ну а далее – только одностороннее общение. Удар в лицо – Даниил поднялся. Еще удар. Снова поднялся. После третьего остался лежать.

Коллега избитого Антон Сивков пояснил «Фонтанке», что начала конфликта не видел, но погасить его – спешил:

«Я попытался только разнять. Хотел отодвинуть охранника и поговорить с ним, но не успел».

Сивкова доставили к врачам в полуразобранном состоянии.

«Жалобы на головную боль, в области переносицы, в шейном отделе позвоночника, – фиксировал травматолог и после диагностики установил: – Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом костей носа, множественные ушибы, ссадины».

Антону прописали воротник Шанца, то есть бандаж для шейного отдела.

За минуту типография потеряла: замгендиректора, оператора цифровой печатной машины, печатника и приглашенного гостя. Трое из них, как утверждается, просто пытались прекратить избиение. А закончилось оно только с вмешательством девушек, вставших между победившими и поверженными.

«А сотрудники ресторана просто стояли и смотрели», – резюмирует свидетельница безобразия Анна.

Вызывать скорую и полицию пришлось тоже печатникам. Первой приехали по «03». Следом подтянулся наряд.

«Предъявить удостоверения и представиться они отказались, – говорят корпоративщики. – На просьбу принять показания и взять паспортные данные у нападавших полицейские сказали, что заниматься этим не будут, пришлют нам участкового. До его приезда неизвестные скрылись».

Когда все улеглось, поползли смешные слухи, будто бы заказчики банкета сами перед весельем просили отключить камеры, и будто бы их действительно отключили. Супруга гендиректора типографии Анна против сплетен:

«После избиения мы, наоборот, просили записи, но нам сказали, что сперва сами посмотрят. А на робкое предположение, как бы пленки не были стерты, громко и в лицо рассмеялись».

Одно только предположение, что хозяин заведения в здравому уме отключит камеры перед горячим праздником, уже вызывает смех. Пойди потом докажи бой посуды. А бить в «Бали» есть что. Аквасистема за 400 тысяч, караоке-машина за 200 тысяч, мраморная раковина за 150 тысяч. В прейскуранте на бой посуды указаны и видеокамеры. Они оценены в 100 тысяч.

Возможность провокации избитые отрицают:

«Мы не буянили и ничего не громили. Не настолько пьяные были».

По версии персонала «Бали», в адрес гордых охранников было словесно брошено то, что «настоящие мужчины не прощают», а еще им показали язык.

– И это адекватная реакция? – шокированно спросили типографские.

– У вас своя правда, у нас – своя.

«Бали» входит в группу компаний «Таурас-Феникс» (завод по изготовлению упаковки, фитнес, медцентр). Совладельцами ресторана значатся в СПАРК литовский бизнесмен Сигитас Мицкус и карибский офшор «Ормонд». Годовая выручка более 30 млн рублей. Мицкус также соучредитель частной школы электронной музыки на Авиконструкторов.

Сегодняшняя смена «Бали», с которой «Фонтанке» удалось пообщаться, о драке ничего не слышала или сделала вид. У нее новые заботы. Ресторан готовится к новогодней ночи (входной билет 6-8 тысяч). Гендиректор заведения Мария Ушанова на запрос «Фонтанки» не ответила. Контакты совладельца Мицкуса офис не предоставил.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что проверка по факту инцидента проводится.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


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