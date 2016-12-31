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31.12.2016 13:18

Раненного в Москве бойца Мирзаева прооперировали

Бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, пострадавшего в результате нападения троих неизвестных в Москве, прооперировали. Об этом 31 декабря сообщил гендиректор компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Проведена операция, сейчас он спит», — сказал он.

В ночь на 31 декабря неизвестные избили 30-летнего Мирзаева на Восточной улице и ранили его из травматического пистолета. В пресс-службе московского главка полиции подтвердили тот факт, что на Восточной было совершено нападение, однако личность пострадавшего уточнить отказались.

«По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в пресс-службе.

Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

16 ноября Мирзаев потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Левана Макашвили. В его активе 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.

Источник: "Лента.ру"


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