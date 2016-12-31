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31.12.2016 13:34
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«Железный» Ибрагим

В «Зените» третье за декабрь пополнение. У «Крыльев Советов» куплен защитник Ибрагим Цаллагов. «Фонтанка» рассказывает, кто он такой, и почему это очень выгодная сделка для «Зенита».
«Железный» Ибрагим
Александр Кулебякин/Интерпресс

Накануне «Зенит» объявил о подписании защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова. Это футболист, способный сыграть на трех разных позиция, почти на знающий что такое травмы и отдых, а еще он всегда готов пообщаться с болельщиками, если у тех есть какие-то вопросы к нему. И за все это сине-бело-голубые заплатили, похоже, опять на удивление скромную сумму.

Кто такой

Ибрагиму Цаллагову 26 лет. Родился и вырос он во Владикавказе. Там же начал играть в футбол и там же стал профессиональным футболистом. О первой зарплате вспоминает с иронией.

«Футбол принес мне первый заработок в 17-18 лет. Из дубля владикавказской «Алании» я ушел играть за Республику Осетию. Сумма в контракте составляла всего 4 тысячи рублей. Так сложилось, что в той команде меня оштрафовали. И в итоге моя первая зарплата составила всего 100 рублей! Но тренер всё же вошёл в моё положение и выплатил мне 500. Хоть что-то. Что купил на эти деньги? Продукты первой необходимости. А первые существенные деньги я начал зарабатывать в "Крыльях Советов"», – рассказывал Цаллагов в интервью сайту progorodsamara.ru.

В 2009 году он перешел в «Крылья Советов», где первое время играл за молодежную команду. То были непростые годы для самарского футбола. Нельзя сказать, что сейчас намного легче, но тогда под вопросом стоял сам факт существования «Крыльев». Зато для 19-летнего на тот момент Цаллагова ситуация была идеальная. Так как большого выбора у самарцев не было, ему дали шанс проявить себя в основе уже на следующий год.

Дебютный матч

В ретроспективе его дебют в РФПЛ выглядит любопытным совпадением, потому что вышел на поле Цаллагов сразу против «Зенита», в котором окажется спустя шесть лет. Произошло это 14 марта 2010. Петербургский клуб, ведомый в тот момент Лучано Спаллетти, победил с минимальным счетом 1:0. Дебютанта Цаллагова зенитовцы совсем не впечатлили.

«Смотришь на «Зенит» по телевизору, и кажется: там играют настоящие монстры! А на поле оказалось, что разница в классе небольшая. Может, они еще просто не набрали форму?», – удивлялся после матча в микст-зоне Цаллагов. Там же он признался журналистам, что сильно волновался перед дебютной игрой.

«Плохо спал ночью, постоянно вертелся в кровати. Видите, возле носа у меня ушиб? Это я с кровати упал, так переживал», – говорил Цаллагов.

Что было дальше

А дальше Цаллагов продолжил играть за «Крылья», прочно закрепившись в роли игрока основного состава. И чем дальше, тем его репутация как в команде, так и среди болельщиков, росла все больше. В свой первый сезон в премьер-лиге он отыграл 23 матча, в которых в среднем проводил на поле 79 минут. Впечатляющий результат для 20-летнего футболиста в РФПЛ. Далее его среднее игровое время только росло. В последние два сезона он вообще не пропустил ни одного матча, играя от свистка до свистка. С этой точки зрения, для нынешнего «Зенита», где игроки постоянно травмируются, подобный «железный» человек – настоящая находка.

Постепенно Цаллагов «дослужился» до роли вице-капитана. Среди болельщиков «Крыльев» он был едва ли не самым уважаемым игроком. Большую роль в этом сыграла история, которая произошла в 2010 после поражения в матче против «Рубина» (0:4) за две встречи до вылета из премьер-лиги. Он первым из всей команды пошел на диалог с разъяренной толпой фанатов, хотя его настойчиво пытались увести. Смотреть видео с 0.48.

Именно его речь разрядила накалившуюся обстановку у служебного входа на стадионе «Металлург».

На какой позиции играет

Цаллагов очень разносторонний в этом смысле футболист. Начинал он в «Крыльях» как опорный полузащитник. Затем перешел на правый фланг, где сейчас чаще всего и выходит на поле. Несколько раз закрывал позицию защитника и на левом фланге, но с куда меньшим КПД – все-таки он правша. Опять же, с учетом большого количества травм в «Зените», подобная универсальность только плюс, но самые успешные игры Цаллагов провел будучи правым защитником. Здесь он один из лучших россиян в РФПЛ. По итогам сезона 2015/2016 по статистике он среди ведущих фланговых защитников отечественного чемпионата и входит в ТОП-3 среди россиян на этой позиции. В среднем за игру он совершает 2,3 отбора (лучше только у «армейца» Фернандеса – 2,8), 2,7 перехватов (лучше только у краснодарца Петрова – 2,9), 0,9 ключевых передач (лучший показатель) и одну успешную обводку (столько же только у Петрова). Среди проблемных позиций: фолы (1,1) и потеря владения (1,4). Также отметим отсутствие высокой скорости. Суммируя, можно сделать предположение, что Цаллагов первое время будет игроком на замену, а там уж как проявит себя.

За сколько купили

Похоже, что «Зенит» опять провернул крайне выгодную сделку. Несколько дней назад появилась информация о цене трансфера в 300 тысяч евро. Для игрока с российским паспортом в самом расцвете сил это почти ничто. Если же обратить внимание на некоторые детали, то ничего фантастического в этих деньгах нет. Контракт Цаллагова с «Крыльями» заканчивался через полгода и летом он мог уйти вообще бесплатно. Во-вторых, у «Крыльев» опять образовались долги перед футболистами по зарплате, из-за чего им запретили регистрировать новые контракты, и бывшим тренером Франком Веркаутереном по выплате неустойки за увольнение. В такой ситуации и при том, что получают футболисты в «Крыльях» довольно скромные по перкам РФПЛ деньги, даже 300 тысяч – большое подспорье. В общем-то руководство самарского клуба и не скрывает, что радо было продать Цаллагова именно сейчас хотя бы за какие-то деньги.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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