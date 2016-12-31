В Башкирии двое пожарных погибли, спасая в горящем доме женщину

Три человека, в том числе двое пожарных, погибли в результате возгорания в жилом доме в Миякинском районе Башкирии утром 31 декабря, сообщил источник в экстренных службах республики.

«При тушении пожара в населенном пункте Ерлыково погибли три человека, в том числе два работника пожарно-спасательной части № 88», — сказал источник.

По его словам, общая площадь пожара составила более 80 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.

По данным следователей, погибли два пожарных, которые пытались спасти женщину, находящуюся в горящем доме.

«Следователи начали проверку по данному факту. Известно, что пожарные вошли в горящий дом, и в этот момент обрушилась крыша», — сообщила старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

Дознаватели выясняют причину возгорания, назначены необходимые экспертизы.