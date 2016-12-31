В последний день года ИГ устроило теракт в Багдаде, унесший 28 жизней

Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 28 человек, передает телеканал Sky News Arabia.

Два взрыва произошли 31 декабря в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Ранения получили не менее 54 человек.

Как отмечало агентство «Ассошиэйтед Пресс», полиция не смогла сразу установить обстоятельства взрыва. Первоначально сообщалось о заложенных на месте бомбах, но позднее силы безопасности сообщили о двух террористах-смертниках, устроивших атаку.