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31.12.2016 12:28

В компании «Крок инкорпорейтед» ответили на претензии ФАС о препятствовании проверки

В компании «Крок инкорпорейтед» прокомментировали заявление ФАС о том, что фирма препятствовала проводимой антимонопольщиками проверке.

«Прибывшие к нам в офис визитеры не сумели подтвердить легитимность своего прибытия. Соответственно, мы запросили у них документы, подтверждающие право на осмотр. К сожалению, предъявить их они смогли только через час и в присутствии сотрудников полиции. Как только мы эти документы получили, сотрудники ФАС прошли в помещения офиса. Добавлю, что сотрудники ФАС пришли в офис повторно для проверки тех же рабочих мест, которые уже были подвергнуты их же проверке ранее», – говорится в заявлении заместителя гендиректора «Крок» Вероники Гименез, поступившем в редакцию «Фонтанки».

Напомним, 30 декабря ФАС заявила о возбуждении четырех дел против компании «Крок инкорпорейтед».

«Сотрудники компании ЗАО "Крок инкорпорейтед" активно противодействовали проведению внеплановой выездной проверки, которая проводится в рамках большого антимонопольного расследования о поставках компьютеров и программного обеспечения для государственных нужд», — сообщили в ФАС.

Компания «Крок инкорпорейтед» также проходит ответчиком по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы».

 

 


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